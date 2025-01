Olbia accoglie la Ocean Vikings, i 40 migranti distribuiti in Sardegna

Olbia ha accolto 40 migranti della Ocean Vikings, che vengono distribuiti in Sardegna

I 40 migranti sbarcati a Olbia dalla Ocean Vikings sono famiglie e minori non accompagnati: sono stati ripartiti in tutta la Sardegna. La nave della Ong ieri ha soccorso 85 persone nel Mediterraneo e le sta accompagnando a Genova. Si è deciso di fare una tappa in Sardegna per mettere subito al sicuro donne e bambini. Stamattina la nave si è fermata nel Golfo di Olbia, tra Capo Figari e Tavolara, e una motovedetta si è occupata di portare a terra i passeggeri deboli.

La città si è fatta trovare pronta con l’accoglienza schierata al porto. La macchina organizzativa della Asl ha assicurato la prima assistenza alle 40 persone sbarcate dalla Ocean Vikings. Si tratta di 28 minori non accompagnati e 5 nuclei familiari. La Prefettura di Cagliari ha subito organizzato la distribuzione su scala regionale dei minori: 15 restano nel Nord Sardegna, 5 vanno nell’Oristanese e 8 nel Nuorese. Nel Sud dell’Isola vengono distribuiti altri 12 migranti: un uomo, una donna e 6 minori.

