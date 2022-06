Chiuso il ponte a Oschiri.

Problematiche strutturali nel ponte “Diana” sulla strada statale 392 del Lago del Coghinas a Oschiri hanno costretto l’Anas a chiuderlo al traffico, in via precauzionale, in entrambe le direzioni. A seguito dell’ispezione periodica eseguita da una società specializzata è stato riscontrato un peggioramento delle condizioni di conservazione e funzionalità della struttura. ​

L’opera era infatti costantemente monitorata a seguito delle criticità statiche emerse nelle ispezioni precedenti e per le quali erano già in vigore limitazioni al transito. Nel frattempo, la società ha realizzato il progetto esecutivo che è già finanziato e per cui è stato già individuato il contraente, tramite un Accordo Quadro già disponibile. Il ponte sarà risanato e migliorato statico e il progetto è​ attualmente in fase di approvazione da parte degli enti competenti per la tutela del territorio. I lavori potranno essere avviati entro il mese di settembre prossimo compatibilmente con le autorizzazioni di carattere ambientale necessarie.

Il traffico lungo la direzione Tempio-Oschiri potrà usufruire della viabilità alternativa costituita dalle strade statali 127, 672, 132, 729. Sarà comunque consentito il transito del traffico locale nel tratto compreso tra Tempio Pausania e il km 26,400, nonché nel tratto compreso tra Oschiri e il km 26,730.