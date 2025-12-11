Cinghiali a spasso a Cannigione, proseguono gli avvistamenti

Gli avvistamenti di cinghiali a Cannigione.

A Cannigione torna l’attenzione sulla presenza della fauna selvatica, dopo che nel gruppo social “Cannigione il nostro angolo di Mondo” sono state condivise alcune foto che mostrano diversi cinghiali in movimento nella zona. La segnalazione si aggiunge a episodi analoghi registrati di recente, confermando una frequenza ormai abituale di passaggi dei maiali selvatici nei pressi del centro abitato.

La ricorrenza di queste apparizioni alimenta il confronto tra i residenti della frazione di Arzachena, che continuano a documentare la situazione e a discuterne con toni prudenti. Gli avvistamenti, ripetuti anche nelle settimane precedenti, indicano un fenomeno che si sta consolidando e che richiamerà con ogni probabilità ulteriori valutazioni da parte delle autorità competenti.

