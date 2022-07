Ciro Grillo e le chat della presunta vittima di stupro: “Ero ubriaca”

Il processo contro Grillo jr. a Tempio.

Si è conclusa l’udienza contro Ciro Grillo e i suoi amici, accusati di stupro di gruppo ai danni di due ragazze, fatto che sarebbe avvenuto nell’estate del 2019. Nell’aula del tribunale di Tempio sono stati sentiti alcuni testimoni ed esaminate le chat della presunta vittima di violenza sessuale.

Tra i messaggi acquisiti la ragazza dichiarava che quella notte era ubriaca. Queste chat sono state al centro di uno scontro tra i legali della presunta vittima e degli imputati, dove secondo gli avvocati che assistono la giovane prova l’abuso subito dalla 20enne italo norvegese quella notte nella residenza del figlio di Beppe Grillo. Secondo i difensori, tuttavia, quei messaggi costituiscono come una prova di “colpevolezza” della ragazza e come pentimento per aver consumato sostanze alcoliche di sua spontanea volontà.

Infatti, i difensori dei 4 ragazzi insistono sulla tesi del consenso dato dalla presunta vittima. In particolare, in una chat la 20enne scriveva di aver commesso una fesseria, in relazione all’assunzione di bevande alcoliche. Nella seconda udienza, che si è tenuta a porte chiuse, sono arrivati a sorpresa due imputati, mentre Grillo jr. e un quarto giovane, che deve rispondere di stupro individuale ma non di gruppo, era assente. I ragazzi non sono stati sentiti. Tre dei presunti stupratori sono accusati anche di molestie sessuali nei confronti dell’amica della 20enne, che sarebbero avvenuti mentre dormiva.

Tra i testimoni anche i vicini di Beppe Grillo, che dichiarano di non essersi accorti di niente quella sera, mentre la legale della presunta vittima, Giulia Bongiorno, respinge queste dichiarazioni come prova per confutare il presunto abuso di gruppo. Così come quelle del tassista, che nonostante abbia dei ricordi sfumati di quella sera, mentre accompagnava le ragazze, afferma che le due giovani non erano abbastanza ubriache. La prossima udienza è fissata per il 21 settembre.