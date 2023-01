A processo uno dei responsabili del pestaggio al clochard di Arzachena.

La Procura di Tempio ha chiesto il rinvio a giudizio per uno dei ragazzi coinvolti nel pestaggio a danno di Filippo, il clochard marocchino di 54 anni trovato morto nel dicembre 2020 ad Arzachena. Giovedì prossimo il giudice per l’udienza preliminare dovrà decidere se mandarlo al processo oppure no.

La vicenda ebbe grande risalto a fine 2020, quando l’uomo venne ritrovato senza vita nel parcheggio sotterraneo dell’Eurospin. Alcune settimane prima era stato pestato da un gruppo di ragazzini e le immagini firirono sui social. L’apice di una serie di episodi brutali, che si perpetravano da tempo ai danni del senzatetto.

In attesa della decisione del gup, il fratello della vittima ha deciso di costituirsi parte civile. Per il 21enne l’accusa è quella di aver partecipato fisicamente alle aggressioni scagliando carrelli della spesa contro il meno fortunato. L’ipotesi di reato, altresì, è quella di tortura.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui