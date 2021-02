La vicenda del clochard morto ad Arzachena.

Spunta un altro video del pestaggio subito dal clochard di Arzachena nei giorni precedenti la sua morte. Non si conosce se il video sia antecedente o successivo a quello già all’attenzione della Procura di Tempio, ma le immagini, anche in questo caso, fanno rabbrividire e testimonierebbero le continue vessazioni di cui era vittima il senzatetto noto come Filippo Cannone, ovvero Abdullah Beqeawi, 54enne, era originario del Marocco.

In queste nuove immagini si vede il clochard avvicinato da un ragazzo, che gli porge quella che sembra essere una sigaretta. L’uomo che si sporge per prenderla e il giovane che lo atterra con un calcio. Il video si interrompe con Filippo Cannone che cerca di fuggire. Una scena molto simile a quella immortalata nell’altro video, dove il senzatetto veniva colpito da un calcio.

Abdullah Beqeawi era malato da tempo ed è stato trovato morto ad Arzachena il 23 dicembre. Sulla vicenda ha deciso ora di vederci chiaro la Procura di Tempio, che sta cercando di appurare se tra quelle violenze e la morte del senzatetto ci possa essere un collegamento. Al momento risultano iscritti nel registro degli indagati cinque ragazzi, tra cui alcuni minorenni. Il reato è di lesioni. Saranno le risultanze dei riscontri degli inquirenti a chiarire la direzione che prenderanno le indagini.

