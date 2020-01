Cocaina e hashish a casa di un’insospettabile 27enne: arrestata

Quasi 8 etti di droga sequestrati.

Sabato pomeriggio è scattato il blitz in un appartamento di Via Sant’Antonio a Quartu Sant’Elena, abitazione di un’insospettabile ragazza, identificata, 27enne quartese incensurata.

All’interno, i poliziotti hanno scoperto ben 600 grammi di hashish divisa in 6 panetti; nascoste in varie parti della casa; sono stati rinvenuti altri 180 grammi circa tra hashish e cocaina, tutta ben suddivisa e confezionata in piccole bustine di plastica; sono stati trovati inoltre due coltelli a serramanico e tre bilancini di precisione. Inoltre addosso alla ragazza è stata trovata la somma di circa 700 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio.

La ragazza, pertanto, è stata tratta in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e accompagnata presso la casa circondariale di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

