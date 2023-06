Olbia, apre il Coldiretti Rally Village: gli appuntamenti

Apre a Olbia il Coldiretti Rally Village.

Coldiretti Sardegna accende i motori per il Rally Italia-Sardegna, l’evento in programma a Olbia dal 1° al 4 giugno. Tutto pronto per il ventennale della kermesse di prestigio del panorama motoristico mondiale, valido per la sesta tappa del Fia World Rally Championship. E si rinnova anche l’appuntamento con il buon cibo ‘Made in Sardinia’ e con i prodotti delle aziende agricole di Coldiretti che, per l’occasione, propone un ricchissimo tabellone di appuntamenti, il tutto nel “Coldiretti Rally Village” che inaugura, domani, 1° giugno a partire dalle ore 17 con il taglio del nastro. Un appuntamento organizzato grazie anche alla partnership con il Gal ‘Turismo di Terras de Olia‘. E la collaborazione con il bio distretto “Sardegna-Bio” e il Consorzio della Vernaccia di Oristano.

Si rinnova l’appuntamento di Coldiretti durante il Rally.

“Anche quest’anno si rinnova la nostra presenza a un appuntamento che rappresenta una vetrina di livello internazionale per i nostri prodotti tipici e quelli di qualità della Sardegna – sottolinea Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna -. L’evento permetterà anche di dare sempre più centralità ai nostri territori che esprimono molte delle eccellenze dell’agroalimentare italiano”. Per Luca Saba, direttore regionale dell’associazione, inoltre: “le produzioni sarde sono un esempio della dieta mediterranea riconosciuta da tutti come modello di una sana alimentazione fondamentale anche per gli sportivi. Mangiare cibi sani e prodotti sardi vuol dire favorire un buon stile di vita”.

Le varie iniziative.

Tutti i giorni a partire dalle ore 10, il Villaggio Coldiretti, sino a tarda sera, aprirà la sua area con oltre 30 aziende coinvolte che proporranno i loro prodotti chilometro 0 grazie ai Mercati di Campagna Amica di tutta l’isola, riuniti per quattro giorni al fianco dell’appuntamento motoristico che richiama ogni anno centinaia di migliaia di ospiti e turisti agli eventi. Ma il Villaggio Coldiretti si animerà tutti i giorni anche di appuntamenti e percorsi dedicati al cibo con lo street food a base dei nostri prodotti locali, alle degustazioni, agli show cocking e laboratori didattici e del gusto ma, anche, ai corsi e ai premi.

Ricco, dunque, il programma di appuntamenti Coldiretti legati al cibo e al mangiar bene grazie ai prodotti della Sardegna. Come quelli organizzati da Coldiretti Donne Impresa, protagonista in una serie di attività e laboratori in particolare dedicati alla pasta fresca. Riflettori accesi anche sulla Vernaccia di Oristano, grazie a laboratori e degustazioni a cura del Consorzio. Grandi protagonisti saranno le birre artigianali dei tanti birrifici sardi di eccellenza coinvolti e l’olio 100% sardo con gli eventi a cura dell’Apos. Non ultimi gli appuntamenti sportivi dedicati ai più piccoli che animeranno il villaggio con il secondo evento nazionale “Cibo e sport, insieme per vincere“, grazie alle associazioni coinvolte, dal tiro con l’arco alla pallavolo, passando per il calcetto.

Per il Villaggio Coldiretti l’ingresso è libero. Inaugurazione e taglio del nastro ore 17 di giovedì 1° giugno. Apertura giornaliera degli spazi Coldiretti dalle ore 10 e sino alle ore 23.

