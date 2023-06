Trinità, terza tappa del campionato italiano surf juniores

A La Marinedda il campionato italiano di surf juniores.

La Marinedda si prepara ad aprire la sua stagione dedicata allo sport e al mare con tanti eventi, e con un avvio di tutto rispetto. Il Nesos King of Grommets sarà infatti il primo appuntamento da non perdere per le giovani promesse del surf da onda, sport diventato ormai olimpico e sul quale l’attenzione cresce anno dopo anno. Il contest, organizzato dall’associazione sportiva MarineddaBay con il patrocinio e il supporto del Comune di Trinità d’Agultu, sarà infatti la terza tappa del tour juniores.

La manifestazione nel mese di giugno.

La manifestazione si terrà durante il mese di giugno, con waiting period che si concluderà il 30. È questa la finestra temporale che servirà per attendere la mareggiata più appropriata e chiamare a raccolta gli atleti grazie al sistema dei semafori. L’appuntamento sarà con probabilità anche decisivo per la classifica. Basato su quattro tappe, il campionato ha già toccato l’Isola con il Buggerru Surf Trophy, mentre si attendeva lo svolgimento della seconda tappa a Santa Marinella Lazio, non ancora disputata per mancanza di onde, e una quarta è attesa sempre nella cittadina della costa laziale all’inizio dell’autunno.

Le categorie che si sfideranno nel surf.

Quattro le categorie che saranno in gara, suddivise tra uomini e donne: under 12, under 14, under 16 e under 18. “Siamo entusiasti di poter ospitare ancora la bella carovana degli juniores – commentano dall’associazione sportiva MarineddaBay – un movimento che coinvolge oltre un centinaio di persone tra atleti, genitori e coach. Trasformeremo come sempre l’appuntamento agonistico in una giornata piacevole, riscaldata dal primo sole estivo. E siamo già pronti a chiamare tutti a raccolta. La lunga bonaccia che ha interessato il Mediterraneo ci fa ben sperare in un’imminente mareggiata da maestrale”.

La tappa juniores.

La tappa juniores è soltanto la prima di tre eventi organizzati dall’associazione sportiva MarineddaBay, che da vent’anni promuove il surf da onda sotto ogni declinazione nel borgo turistico gallurese. Ad agosto tornerà il “classico” Marinedda Surf Open, la gara che si svolge su onde grosse. E a settembre il Marinedda Longboard Contest, un format dedicato alle tavole lunghe già sperimentato con successo l’anno scorso. Le due gare sono inserite nel calendario degli special event e sono patrocinate dalla federazione Surfing Fisw e dal Comune di Trinità d’Agultu.

Il Nesos King of Grommets.

Il Nesos King of Grommets è organizzato con il patrocinio del Comune di Trinità d’Agultu ed è supportato da Hurley, Nesos Surf Shop, Sardegna House, Canneddi Beach, Xcel Wetsuit, Hotel Marinedda, Ristorante il Sagittario, Cantina Li Seddi, La Funtanedda, Bar il Cormorano, Chiosco bar il Veliero, Chiosco Bar il Mistral, Aqua Fantasy, Costa Rossa Sardegna.

