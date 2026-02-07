Il vertice della Legione dei carabinieri in visita a La Maddalena, Caprera e Palau

Il comandante della Legione Carabinieri Sardegna, Generale di Brigata Francesco Rizzo, in visita istituzionale nell’arcipelago di La Maddalena. È andato nelle stazioni di La Maddalena e Palau. Ma ha incontrato anche l’equipaggio della motovedetta d’altura “Monteleone” e il personale del Posto fisso dei Carabinieri forestali di Caprera.

“Nel corso della giornata, il Comandante ha voluto portare personalmente la propria vicinanza ai militari impegnati in un contesto operativo di particolare sensibilità, caratterizzato da specifiche esigenze di sicurezza, dell’ambiente e della legalità – spiegano dall’Arma -. La visita ha rappresentato un momento di ascolto e di confronto diretto con il personale, valorizzando il ruolo centrale dei presidi territoriali e navali dell’Arma nell’assicurare una presenza costante e qualificata al servizio della comunità e del patrimonio naturale dell’arcipelago“.

“Nel ringraziare i militari per il lavoro quotidianamente svolto, il Comandante ha sottolineato come l’impegno, la professionalità e il senso del dovere dimostrati costituiscano un punto di riferimento imprescindibile per i cittadini e per le istituzioni. Un’azione silenziosa ma concreta, che trova forza nella coesione dei reparti, nella dedizione al servizio e nella capacità dell’Arma di essere, anche nei contesti più complessi, delicati e periferici, presidio di legalità, sicurezza e fiducia nello Stato“.

