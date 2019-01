La richiesta della Comdata per la sede di Olbia.

La multinazionale dei call center Comdata ha chiesto l’attivazione della Fis, il fondo di integrazione salariale, per la sede di Olbia a causa del calo delle commesse, avuto in questi mesi, legate all’operatore telefonico Tim. L’ammortizzatore sociale sarà attivato per un massimo di 13 settimane. Nella sede di Olbia, che si trova in zona aeroporto, attualmente lavorano circa 270 dipendenti.

Il calo delle commesse da parte di Tim ha reso necessaria questa misura da parte dell’azienda, che conta su diverse altre sedi in Italia e nel resto del mondo. La sua specializzazione sono i servizi di assistenza clienti e di back office, servizi sempre più esternalizzati dai colossi della telefonia e non solo.

