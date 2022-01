La riapertura del Conad di Olbia.

Dopo un breve periodo di ristrutturazione, oggi riapre Conad di Via Galvani a Olbia con una proposta di spesa ancora più completa e di qualità che mira alla valorizzazione delle eccellenze locali. Il layout del punto vendita vede la conferma dei reparti esistenti, oltre all’introduzione del reparto pescheria assistita e all’ampliamento del reparto dei freschi e dell’ortofrutta in particolare, per rispondere in maniera esaustiva a tutte le esigenze di spesa dei clienti.

Il Conad di Olbia valorizza le eccellenze del territorio con la presenza di 500 referenze in assortimento tra prodotti freschi e di sala, come la zuppa gallurese altana, i vini della cantina di San Michele e i salumi “La Mustera”. Particolare attenzione anche ai prodotti healthy con una vasta offerta di generi alimentari biologici, senza glutine e vegani.

Il supermercato offre le migliori soluzioni anche in termini di sostenibilità ambientale: dagli innovativi sistemi di illuminazione con luci a led, fino all’introduzione di sistemi di refrigerazione di ultima generazione, che consentono un notevole risparmio energetico oltre ad una migliore conservazione degli alimenti.

Grande attenzione anche al sostegno alla comunità: presso il Conad di via Galvani sono attive numerose iniziative dedicate al recupero di generi alimentari a sostegno di enti e associazioni solidali, con l’obiettivo di favorire un’azione concreta contro lo spreco alimentare e tutelare le persone che vivono situazioni di fragilità. Da anni è attiva la collaborazione con la mensa Vincenziana di Olbia alla quale vengono donati, a fine giornata, i prodotti non più adatti alla vendita. Attiva, con il suddetto ente e con la Cooperativa Onlus Villla Chiara, la partecipazione al progetto “Sosteniamo le Passioni”, per aiutare le persone con disabilità psico-fisiche. Il punto vendita di Olbia, inoltre, si impegna nella raccolta dei prodotti per l’Associazione No Profit Guardian Angels e partecipa ogni anno alla manifestazione con la Remata, insieme alla Lega Navale di Olbia, fornendo i prodotti alimentari all’iniziativa.

“Siamo contenti di annunciare la riapertura del punto vendita di Olbia – dichiara Alberto Vincenti, Socio di Conad Nord Ovest – Questa ristrutturazione rappresenta un ulteriore tassello della politica di sviluppo e di crescita che Conad Nord Ovest attua da diversi anni in Sardegna. Abbiamo deciso di ristrutturare il supermercato per rispondere alle esigenze della clientela e per offrire un ambiente moderno e funzionale, in cui è possibile vivere un’esperienza di spesa completa, che valorizza i prodotti locali. Da sempre siamo attenti alla nostra comunità e per questo proseguiamo la nostra collaborazione al fianco delle associazioni sul territorio attraverso numerose iniziative solidali per il recupero e la donazione di generi alimentari”.

Il Conad di Via Galvani, situato in zona residenziale, si sviluppa su 670 metri quadrati di superficie di vendita, dispone di 6 casse tradizionali e impiega 21 addetti, di cui 3 nuove assunzioni. Il supermercato possiede due aree parcheggio dotate di 60 posti auto, accessibili alle persone con disabilità. Lo store accetta i buoni pasto, effettua le consegne a domicilio e dispone del servizio “Ordin&Ritira”. Il supermercato è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20 e 30 e la domenica dalle 8 alle 13 e 30. Il numero di telefono per richiedere informazioni è lo 0789597053.