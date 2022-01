Successo in Sardegna per l’applicazione WeWard.

Sta riscuotendo un notevole successo, anche in Sardegna, l’applicazione WeWard, che consente di guadagnare sulla base di quanto si cammina. Il consiglio è quello di effettuare tra i 10mila e i 20mila passi al giorno. Successivamente, a fine giornata, basterà cliccare su “convalida i miei passi” per ottenere il premio in denaro.

Chiaramente non si parla di grandi somme. Con delle semplici passeggiate, quotidianamente si potranno accumulare fino a 4 euro al mese, che potranno essere accreditati sul conto oppure convertiti in carte regalo. Altresì potranno essere donati ad associazioni di beneficienza supportati dall’applicazione. Per i guadagni extra, infine, si potrà interagire rispondendo ai sondaggi.