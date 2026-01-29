Lavori alla condotta di Cugnana, disagi con l’acqua a Olbia e dintorni

Manutenzione di una condotta a Olbia

Intervento programmato di Abbanoa a una condotta per mercoledì 4 febbraio, disagi con l’acqua a Olbia e dintorni. I tecnici anno in programma un intervento di manutenzione lungo la condotta foranea in località Cugnana, nel territorio di Olbia.

“Per consentire i lavori, dalle 8.15 fino alle 19, sarà necessario effettuare la chiusura del flusso idrico dal Partitore di Lucciareddu. Potranno, pertanto, verificarsi cali di pressione o portata e temporanee interruzioni dell’erogazione nelle seguenti località:

Olbia centro e frazioni di Berchiddeddu, Pittulongu, Murta Maria e Porto Istana;

; Golfo Aranci e frazioni;

e frazioni; Padru e frazioni;

e frazioni; Telti ;

; Monti ;

; San Teodoro centro e nelle frazioni di Monte Petrosu, Punta Molara, Cala Ginepro, Cala Girgolu, L’Aldia Bianca, Lu Muvruneddu, Lu Fraili, La Traversa, Li Mori, La Suaredda Di Sutta e Li Scopi”.

“Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori. Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni”.

