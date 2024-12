Arriva la sentenza che dichiara legittimo il licenziamento dell’ex comandante della polizia locale di Arzachena.

La Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento di Andrea Becciu, ex comandante della polizia locale di Arzachena, chiudendo definitivamente la vicenda iniziata nel 2010. Il provvedimento, adottato dal Comune per giusta causa, era scaturito dall’inchiesta della Procura di Tempio Pausania che aveva portato Becciu sotto accusa per presunto assenteismo.

Le tappe della vicenda giudiziaria.

Dopo l’assoluzione in sede penale, Becciu aveva deciso di impugnare il licenziamento in sede civile, contestando la decisione del Comune. Tuttavia, il licenziamento era stato ritenuto legittimo sia in primo grado sia in appello. Il ricorso alla Cassazione si basava su due punti principali: la non obbligatorietà di timbrare l’uscita dal comando per attività svolte all’esterno e la presunta insufficienza delle prove a supporto del licenziamento.

La Cassazione, giudicando inammissibili i motivi presentati, ha confermato le sentenze precedenti, ponendo fine al contenzioso.

Becciu dovrà pagare le spese del procedimento.

Con la decisione della Corte, Becciu è stato condannato al pagamento delle spese legali. Quantificate in 5mila euro per compensi, 200 euro per esborsi e il 15% come rimborso spese forfettario.

