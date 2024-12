Contatore elettrico in fiamme in una casa di Santa Teresa

L’incendio di un contatore elettrico a Santa Teresa Gallura.

Momenti di paura questa mattina a Santa Teresa Gallura, dove un contatore elettrico ha preso fuoco in via Romagna. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Fortunatamente, l’incendio non ha causato feriti né danni significativi agli edifici circostanti. Le autorità stanno ora indagando sulle cause del rogo, che potrebbe essere stato provocato da un malfunzionamento tecnico. L’intervento si è concluso rapidamente, riportando la situazione alla normalità senza particolari disagi per i residenti.

