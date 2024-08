Consegnato a Cala dei Sardi il primo catamarano Lagoon Seventy8

Il catamarano Lagoon Seventy8 a Cala dei Sardi.

È stato consegnato ufficialmente al suo armatore il nuovo Lagoon Seventy8, il primo venduto in Italia dalla NSS Yachting di Simone Morelli, principale dealer europeo del cantiere. Zenit, questo il nome del motoryacht modello di punta di Lagoon, è stato protagonista di una vera e propria cerimonia di varo presso il Marina di Cala dei Sardi alla presenza delle principali autorità civili e militari con tanto di benedizione del Parroco di San Pantaleo, don Jacek Meczel.

Il Lagoon Seventy8 è una barca che colpisce per eleganza e imponenza. Si tratta dell’ammiraglia del cantiere, un catamarano a motore di ultima generazione di 23,80 metri di lunghezza per 11 di larghezza che corrispondono, con l’aggiunta del generoso flying bridge, ad una superficie di circa 320 metri quadrati, l’equivalente di una villa sul mare. Come per ogni modello Lagoon, gli interni portano la firma dello studio di progettazione italiana Nauta Design, i francesi VPLP hanno disegnato le linee d’acqua, mentre l’estetica è del famoso designer Patrick le Quément.

“La scelta che l’armatore di Zenit ha voluto fare – spiega Simone Morelli – è quella di unire la comodità tipica del catamarano alla velocità della barca a motore. Il Seventy8 è in grado di superare i 20 nodi e di mantenere una velocità di crociera di 12-14. È la giusta alternativa alla navetta a motore, con il vantaggio di avere molta più stabilità. Il catamarano infatti non ha bisogno degli stabilizzatori, ed il passaggio sull’onda è molto più morbido”.

Sul Seventy8 lo spazio non manca, dal living di poppa al salotto di prua, passando per il quadrato interno, ed è configurabile dal cliente in diversi layout, con un numero di cabine personalizzabile. Lo scafo di sinistra può essere definito in diversi modi, mentre lo scafo di destra è dotato di due cabine, una a poppa ed una grande armatoriale nella sezione prodiera con la possibilità di avere un balcone a ribalta. Una soluzione innovativa in cui la cabina, di per sé ampia e luminosa, con il balcone aperto diventa un luogo privato dove avere il mare a stretto contatto, un vero lusso. Sul ponte superiore, il flying bridge, la vista è totale e si può vivere in completo relax grazie ai divani, poltrone, prendisole e, su richiesta, una Jacuzzi. Le finiture e i materiali di alta qualità, sia negli ambienti interni che esterni, insieme a un design ricercato, rendono questo yacht perfetto per una clientela sofisticata ed esigente.

“Se negli ultimi anni abbiamo visto l’affermazione dei catamarani a vela – prosegue Morelli – la vendita del Seventy8 indica l’avvio di un mercato che offre un’alternativa molto interessante a chi vuole una barca bella, funzionale e con ampi spazi, ma non ha intenzione di acquistare uno yacht da 50 metri o più. Inoltre, con il Seventy8, ampliamo l’offerta alla clientela del charter extra lusso. Difatti Zenit, acquistato con il programma di gestione e dopo il periodo di vacanza concordato con l’armatore, sarà a disposizione della flotta NSS First Class di cui fanno già parte i modelli Seventy7, Sixty5 620 e 55″.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui