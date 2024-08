Sanità, incontro tra i sindaci della Gallura e l’assessore Bartolazzi

L’incontro sulla sanità in Gallura.

Ieri mattina a Tempio si è svolto l’incontro tra l’assessore regionale della sanità Armando Bartolazzi e i 26 sindaci del distretto sanitario della Gallura convocati dal presidente della Conferenza socio-sanitaria, il sindaco di Tempio Gianni Lai. Insieme a loro l’assessore regionale della programmazione e bilancio e vice presidente della Giunta Giuseppe Meloni e il consigliere regionale Roberto Li Gioi.

“È stato un incontro proficuo e ricco di spunti, – ha spiegato Bartolazzi – durante il quale abbiamo avuto modo di esporre nel dettaglio la visione e il progetto della Giunta per il rilancio della sanità; abbiamo incontrato un ampio consenso da parte dei sindaci, che hanno chiesto a gran voce azioni immediate sulle varie emergenze presenti sul territorio, alcune delle quali peraltro già in parte avviate, come ad esempio l’impiego degli specializzandi e dei medici in quiescenza nei pronto soccorsi isolani”.

“L’incontro – ha concluso Bartolazzi – è da considerare più che positivo anche alla luce dell’impegno alla reciproca collaborazione, tra sindaci e assessorato, emerso nel corso della riunione”.

