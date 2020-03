Il controllo della polizia locale.

A seguito di molte segnalazioni dei residenti di Olbia su alcune irregolarità e disturbo alla quiete pubblica da parte di alcuni locali la polizia locale ha deciso di effettuare diversi controlli durante la notte tra il 28 ed il 29 febbraio.

In 2 circoli di Olbia la polizia ha rilevato alcune irregolarità, trovando all’interno delle persone che non appartenevano al circolo che quindi svolgeva palesemente un’attività pubblica abusiva.

In altri controlli nei confronti di 5 locali sono state ravvisate irregolarità amministrative e riguardanti la diffusione della musica dal vivo. Infine gli agenti della polizia locale di Olbia hanno sanzionato un’attività di somministrazione itinerante che invece svolgeva il proprio lavoro in un posto fisso.

Dopo i controlli i locali sono stati multati complessivamente per circa 25mila euro e per 2 attività scatterà il provvedimento di chiusura. Inoltre in uno dei 2 circoli controllati gli agenti hanno trovato alcune persone con irregolarità nei permessi di soggiorno e sono in corso le procedure e i provvedimenti del caso.

