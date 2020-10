I controlli dei carabinieri di Tempio.

Serata di controlli anti-covid per i carabinieri del comando compagnia di Tempio Pausania. I militari sono stati impegnati nelle zone di movida di Tempio e Calangianus con lo scopo di invitare i cittadini ad un uso cosciente e responsabile dei dispositivi di protezione per arginare la diffusione epidemiologica.

Sono state 45 le persone controllate e 7 le attività ispezionate, di cui 3 bar e 4 circoli privati. In molti casi i carabinieri del comando compagnia hanno fatto una vera opera di convincimento per un’adesione responsabile alle regole per evitare la diffusione del virus sia da parte degli adulti che dei ragazzi.

