La Villa Chiara Onlus.

Una lunga storia alle spalle della Fondazione Villa Chiara Onlus, diventata cooperativa, che da qualche anno si è concretizzata e ha preso sede in una struttura che ospita persone diversamente abili appena fuori Olbia, in località Maltana. Un posto accogliente dove gli ospiti sono seguiti da personale specializzato che non perde mai il tocco umano.

Si scherza e a volte si rimprovera, come in una vera famiglia. Anche perché per alcuni di loro, Villa Chiara è diventata una casa a tutti gli effetti. C’è chi per la notte rientra a casa dai propri genitori e c’è chi vive qui. Ognuno trova il proprio spazio.

La personalità e la creatività di ognuno non viene mai trascurata. Ci sono molte attività, che variano dalla ceramica, al Taekwondo o al giardinaggio e tutti possono seguire le proprie inclinazioni. C’è qui un lavoro di continua crescita che coinvolge non solo i ragazzi ma la struttura stessa.

I lavori per ampliare Villa Chiara sono ancora in corso. Nuove stanze che potranno ospitare più persone, ma anche nuove aree per dare ancora più spazio agli ospiti già presenti. Una realtà immersa nel verde, poco fuori dalla città, che riesce a dare sostegno, pace e serenità ai propri ragazzi e alle loro famiglie.

