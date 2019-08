Il soccorso alpino della Sardegna a Baunei.

Si è concluso, in tempi eccezionalmente brevi, il recupero, da parte di tre tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, di una coppia di escursionisti in pericolo per aver smarrito il sentiero.

La coppia, G. P. e S. M. G., residente a Bosa, era partita dalla località Ololbissi, oltre l’altopiano di Golgo, per raggiungere la cala.

Superata la parte più impegnativa del percorso, oltre lo scalone di ginepro e la scala di ferro, hanno perso il sentiero e si sono diretti verso sud, raggiungendo lo strapiombo sopra Bilariccoro (conosciuto anche come Piscine di Venere). Trovandosi in difficoltà, sul limite del precipizio, e non sapendo come mettersi al sicuro, la donna è stata colta dal panico tanto da non riuscire più a muoversi da lì. Il marito è riuscito fortunosamente a scendere un po’ di quota e a richiamare l’attenzione dei bagnanti che stazionavano nella zona di mare sottostante. È stata allertata intorno alle 13 la Capitaneria di Porto, che ha poi richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologio della Sardegna.

Tre tecnici che si trovavano in zona per lavoro sono intervenuti tempestivamente raggiungendo gli escursionisti e riportandoli al bosco soprastante e poi giù fino alla spiaggia. L’intervento si è concluso intorno alle 13:30, con solo un grande spavento per i due escursionisti. Importante per la conclusione in breve tempo dell’evento è stato il supporto della Vigilanza del Comune di Baunei, con la sua imbarcazione.

