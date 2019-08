Il caso incuriosisce i maddalenini.

Piccolo giallo a La Maddalena, che da un paio di giorni si è svegliata tappezzata di scritte misteriose fatte con vernice spray e recanti le parole “Ohibò! 1 Milione? #Garibaldi”. Le scritte sono state individuate in diverse zone dell’isola madre e di Caprera: da Via Suor Gotteland, poco prima del super mercato di Nonna Isa, a Via Indipendenza, sul muro del campetto del “Murticciola”, fino all’ingresso dell’”Isuleddu”, esattamente sui muri del centro sportivo della “Ricciolina”e alcune strade interne di Caprera.

Il mistero ha scatenato la curiosità dei maddalenini, che si chiedono che cosa possa significare, ma soprattutto chi possa aver compiuto tale gesto incomprensibile. Cosa può significare la frase? Ohibò è una esclamazione che si usa per esprimere sdegno, disapprovazione e disprezzo, anche in forma scherzosa. Forse un atto di ribellione e di protesta contro un avvenimento o contro una decisione, o magari un gesto per ironizzare su qualche cosa che si riferisce al personaggio di Garibaldi. O, semplicemente un atto vandalico perpetrato ai danni del bene pubblico.

Al momento non c’è nessun indizio che possa fornire chiarimenti sulla natura di questo gesto, e il suo autore e il fine restano un tale mistero.

(Visited 259 times, 264 visits today)