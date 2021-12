Il vaccino dei bambini a Olbia.

E’ corsa alle vaccinazioni dei bambini. Sabato scorso, anche nell’hub di Olbia, è cominciata la campagna vaccinale della fascia 5-11, che si è rivelata un successo.

Sono tanti i piccoli che, accompagnati ai loro genitori, si sono recati alla ex sede dell’Audi a ricevere la loro prima dose. “Prosegue incessantemente la campagna vaccinale sui bimbi dai 5 agli 11 anni, che è cominciata sabato scorso – dichiara Nizzi – e questo ci permette di ridurre i contagi in una di quelle due categorie che ultimamente aveva le maggiori percentuali dei positivi. Sostengo ancora che è importante andare a fare la terza dose e per certe categorie anche il vaccino anti influenzale”.

E’ ottimista il primo cittadino, il quale ha comunicato, inoltre, che non ci sono ricoverati al Mater e ha informato i residenti sulla situazione dei contagi a Olbia. Stabili i casi di coronavirus a Olbia, seppur con un lieve aumento rispetto ai dati della scorsa settimana. I positivi ad oggi sono infatti 126. Lo dichiara il sindaco Settimo Nizzi, che ha aggiornato la popolazione in merito alla situazione dei contagi in città.