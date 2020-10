Coronavirus, 112 nuovi posti letto al Mater Olbia e al Policlinico Sassarese

Il piano della Regione nelle strutture sanitarie del Nord Sardegna.

Dopo l’incremento della cuva dei contagi da coronavirus in Sardegna nelle ultime settimane, ieri il bollettino segna 221 nuovi casi, la Regione prepara le contromosse per ripararsi dalla seconda ondata disponendo l’apertura di nuovi posti letto.

Sono in totale 112 i nuovi posti letto che saranno aperti nelle 2 principali strutture private del Nord Sardegna: 42 al Mater Olbia e 70 al Policlinico Sassarese.

Per quanto riguarda il Mater saranno 10 i posti Covid in terapia intensiva, 16 quelli in sub-intensiva e 16 quelli nel reparto di Malattie Infettive. Per il Policlinico Sassarese si predisporranno 10 posti in intensiva, 25 in sub-intensiva e 35 in degenza ordinaria. Una richiesta, si legge nella lettera della Regione, che ha carattere di assoluta urgenza e che, potrebbe aumentare in caso di un’ulteriore crescita esponenziale dei contagi.

La struttura di rianimazione di riferimento è stata individuata nella Terapia Intensiva Covid dell’Aou di Sassari previa sottoscrizione tra le parti interessate di un protocollo per la gestione operativa dei casi di aggravamento dei pazienti ricoverati presso il Policlinico Sassarese o il Mater Olbia Hospital. Per tale ultima struttura si conferma l’individuazione anche della Terapia Intensiva Covid del San Francesco di Nuoro.

