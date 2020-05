Coronavirus, la Sardegna è la quinta regione dove è più alto l’indice di contagio

Il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità.

Secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità la Sardegna ha un indice di di contagio di 0,66 ed è la quinta Regione in Italia dove questo parametro è più alto.

Il famoso R0 che con la prosecuzione dell’emergenza viene chiamato Rt (cioè R0 nel tempo) rappresenta il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto. Questo indice pone la Sardegna tra le regioni dove è più rischioso il contagio. Secondo questo dato nell’isola ogni infetto mediamente contagia 0,66 persone.

Dati comunque che, se confrontati con l’inizio dell’emergenza, sono incoraggianti ma che non devono far abbassare la guardia. Rt è uno dei parametri che gli esperti stanno valutando per eventuali riaperture di ulteriori attività e nuovi allentamenti sugli spostamenti.

In Sardegna infatti si potrebbe decidere di riaprire parrucchieri ed estetisti quando questo parametro scenderà a 0,50.

Molise 0,84 Puglia 0,78 Piemonte 0,75 Emilia-Romagna 0,72 Sardegna 0,66 Toscana 0,64 Sicilia 0,64 Lazio 0,62 Provincia di Bolzano 0,61 Friuli Venezia Giulia 0,61 Abruzzo 0,55 Lombardia 0,53 Veneto 0,53 Valle d’Aosta 0,52 Calabria 0,52 Provincia di Trento 0,42 Basilicata 0,35 Umbria 0,19

(Visited 104 times, 105 visits today)