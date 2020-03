Coronavirus in Sardegna, salgono a 43 i casi positivi in Regione

Sono 12 le persone che ricevono assistenza ospedaliera.

Sono 43 i casi di coronavirus registrati in Sardegna, questo l’ultimo dato comunicato dall’Unità di crisi regionale.

In totale, nell’isola sono stati eseguiti 503 test, 353 risultati negativi e 107 in attesa di riscontro. Il dato territoriale rileva 15 casi di positività nella città metropolitana di Cagliari, 4 nel Sud Sardegna, 2 Oristano, 18 Nuoro, 4 Sassari. Di questi 12 ricevono assistenza ospedaliera e 31 si trovano in isolamento domiciliare.

