Il corso di laurea in ingegneria navale a Olbia.

Ieri è iniziato ufficialmente il corso di laurea in ingegneria navale a Olbia, segnando un traguardo importante per la città e per il suo ruolo crescente come polo universitario. Durante la prima lezione, gli studenti sono stati accolti con entusiasmo e incoraggiamento, un momento carico di emozione, difficile da esprimere a parole.

Questo nuovo percorso accademico rafforza la collaborazione tra gli atenei, consolidando Olbia come punto di riferimento per l’istruzione superiore in Sardegna. L’impegno delle istituzioni è chiaro: continuare a promuovere e sostenere iniziative che valorizzino il territorio, offrendo ai giovani nuove opportunità formative e accompagnandoli verso il futuro.

