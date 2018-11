Cosa bisogna fare in caso di alluvione: il decalogo della Protezione civile

Il significato dei codici e i consigli.

La Protezione civile ha pubblicato alcuni consigli su come comportarsi quando c’è un’allerta di rischio idrogeologico “arancio” (moderata) o “rossa” (elevata). Ecco i principali. Non dormire nei piani seminterrati ed evita di soggiornarvi. Proteggere con paratie o sacchetti di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, seminterrati o garage solo se non ci si espone a pericoli.

Se ci si deve spostare, valutare prima il percorso ed evitare le zone soggette ad allagamenti. Valutare bene se mettere al sicuro l’automobile o altri beni: può essere pericoloso. Condividere quello che si sa sull’allerta e sui comportamenti corretti. Nei luoghi chiusi, evitare i seminterrati, ascensori, abitacoli o garage perché rischiosi per la vita. Dare la precedenza ad anziani o disabili. Chiudere o evitare di toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati.

Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata. Nei luoghi aperti, allontanarsi dalla zona allagata e raggiungere rapidamente l’area vicina più elevata evitando i pendii o scarpate artificiali che potrebbero franare. Fare attenzione a dove si cammina: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti ecc. Evitare di utilizzare l’automobile. Anche pochi centimetri d’acqua potrebbero far perdere il controllo del veicolo. Evitare sottopassi, argini, ponti. In entrambi i casi, informarsi su come evolve l’allerta meteo e seguire le indicazioni fornite dalle autorità.

Limitare l’uso del cellulare per tenere libere le linee e facilitare i soccorsi. Dopo l’alluvione, seguire le indicazioni delle autorità prima di intraprendere qualsiasi azione, come rientrare in casa, spalare fango, svuotare acqua dalle cantine, eccetera. Non transitare lungo strade allagate: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti o cavi elettrici tranciati. Inoltre, l’acqua potrebbe essere inquinata da carburanti o altre sostanze. Verificare se si può riattivare il gas e l’impianto elettrico.

