Cosa fare nel weekend a Olbia e in Gallura, tutti gli eventi da non perdere

Alcuni eventi imperdibili a Olbia e in Gallura.

Cosa fare nel weekend in Gallura oltre il mare? Per gli appassionati o per chi vuole scoprire tradizioni e cultura locali, sono in corso tantissimi eventi organizzati nei diversi comuni del territorio. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi.

Siamo in piena estate e come di consueto in questo periodo sono tanti gli appuntamenti da non perdere. Dalla musica, alla cucina, fino alle tradizioni della Sardegna. Il weekend è un momento perfetto per organizzarsi con la famiglia e gli amici e prendere parte ai tanti eventi dell’estate.

Partiamo con sabato 6 agosto. A Golfo Aranci ieri sera sono tornati i fuochi d’artificio, una manifestazione che fa parte della tradizione dell’estate golfarancina. L’evento si terrà in concomitanza con i 90 anni di celebrazione di Guglielmo Marconi, personalità legata al comune, con un appuntamento anche il 6 e il 7 agosto, dalle 19 alle 22. Da Golfo Aranci, il premio Nobel per la fisica realizzò con successo il primo collegamento a onde corte dallo storico semaforo sul promontorio di Capo Figari, riuscendo a collegarsi con l’osservatorio di Rocca di Papa, vicino a Roma. L’eredità marconiana rimane a Golfo Aranci, e per il 90° anniversario di quella importante scoperta si svolgeranno attività ispirate al suo genio creativo, alla figura di Marconi come scienziato e inventore, innovatore e imprenditore.

A Porto Rafael (Palau) torna “Vele Spiegate”, appuntamento che, come la prima edizione dello scorso anno, ospiterà talk dedicati alla cultura, all’arte, al benessere e allo sport.

La seconda serata sarà il 6 agosto, dedicata al teatro e alla letteratura. ”Vele Spiegate” è una rassegna di incontri promossa dal consorzio Porto Rafael e curata dalla giornalista Teresa Cavaliere che punta a condividere idee, riflessioni ed esperienze sul presente grazie alle voci dei protagonisti più autorevoli del mondo della cultura, della vita pubblica e dello sport.

A Tempio va in scena Calici di Stelle. Si terrà sabato 6 agosto, dalle ore 20.30 al chiaro di luna, nella splendida cornice del chiostro dell’ex convento dei Padri Scolopi che accoglierà appassionati e winelovers per una serata indimenticabile.

Durante la serata si ci sarà la presentazione dei vini a cura degli assaggiatori esperti dell’Onav della delegazione Olbia-Tempio, organizzatrice dell’evento patrocinato dal Comune di Tempio Pausania. Le Cantine che parteciperanno saranno circa 20 in rappresentanza della meravigliosa Gallura. La notte, il cielo, diventeranno memorabili grazie ad un percorso di wine tasting, accompagnato da degustazioni di prodotti tipici del territorio e da musica.

Tanti anche gli eventi che si terranno domenica 7 agosto. Una delle più grandi manifestazioni si terrà a Golfo Aranci in piazza Cossiga, dove si esibirà Loredana Bertè. La rockstar canterà, in uno spettacolo gratuito e unica tappa in Sardegna, alle 22. Il suo “Manifesto” Summer Tour 2022 è un viaggio tra pop, rock, blues, reggae, colorato da immagini ispirate alla pop art e ai simboli del rock. Sul ledwall apparirà in versione integrale il video di “Movie Movie”, che Andy Warhol girò per Loredana quando si frequentavano alla Factory nella New York degli anni 80. Sul palco, Loredana ha voluto con sé una band di cinque elementi: Ivano Zanotti alla batteria; Stefano Cerisoli e Marco Grasselli alle chitarre; Alberto Linari alle tastiere; Pierluigi Mingotti al basso; ai cori Aida Cooper e Annastella Camporeale.

Appuntamento con l’arte sempre a Golfo Aranci, alla Dolce Vita, che quest’anno si è trasformato in una galleria d’arte con una serie di mostre imperdibili. Una di queste è quella di Danila Augusta Piu, in corso dal 28 Luglio al 25 Settembre 2022, alle ore 20-22, che vuole raccontare attraverso l’arte la sua battaglia contro la sclerosi multipla, con grande coraggio e volontà, esprimendosi per tutti coloro che soffrono come lei. In esposizione anche alcune opere dell’artista Ilia Adriana Giannella.

Ancora per chi ama dell’arte, sulla Dolce Vita, va in scena, fino al 21 agosto, la Mostra “I 12 Graffi”. Dodici sculture dell’artista Roberto Ziranu. I soggetti delle sue opere sono dodici personalità che hanno lasciato il segno nella cultura sarda, da Eleonora d’Arborea ad Andrea Parodi. Nato a Orani, Ziranu gira l’isola con le sue sculture in ferro realizzate attraverso la tecnica dell’incisione, della fiammatura e dello sbalzo. Le sue opere sono accompagnate da pannelli illustrativi che guidano i visitatori alla scoperta della Sardegna e della sua storia.