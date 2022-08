Il comune di Loiri Porto San Paolo riattiva il servizio.

Dopo due anni di stop il comune di Loiri Porto San Paolo ha riattivato il servizio di soggiorno termale per ultra sessantenni e persone con disabilità, pubblicando, dopo due anni di stop forzato per via della pandemia, l’avviso pubblico sul sito istituzionale del comune.

I residenti nel comune di Loiri Porto San Paolo che abbiano compiuto 67 anni oppure le persone con disabilità di qualsiasi età, possono presentare la domanda fino a martedì 30 agosto 2022, compilando la modulistica e le modalità previste nell’ avviso e scaricabili dal sito del comune.

Il soggiorno si terrà ad Abano Terme dal 2 al 16 ottobre 2022 e prevede la partenza domenica 2 ottobre, ore 11:55 dall’ aeroporto Olbia Costa-Smeralda con volo di linea Volotea Olbia/Verona e trasferimento con bus gt ad Abano.

Gli interessati dovranno versare una quota di conferma di euro 150 entro martedì 30 agosto 2022 – mentre il costo totale dipenderà dalla fascia Isee dell’aderente – che comprenderà volo, hotel con trattamento di pensione completa e visite mediche per l’ accesso alle cure. Sono incluse anche una escursione di un’intera giornata con guida e due escursioni di mezza giornata sempre con guida e i trasferimenti con bus gt. Inoltre tutte le settimane, per 2 giorni, è possibile praticare un’ora di ginnastica collettiva in piscina con istruttrice.