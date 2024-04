Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Vediamo cosa ci propone la Gallura nelle giornate di oggi e domani.

Per quanto riguarda la giornata di oggi ad Olbia, in aeroporto, nella Hall centrale alle 18 si terrà la presentazione del libro “Dalla parte degli ultimi”. Un viaggio tra territori e genti dimenticate, una sorta di diario di bordo nel quale Carmine De Bellis riporta la sua esperienza di vita, prima negli Stati Uniti d’America, nella sfavillante New York, lungo la Route 66, e infine Miami, e poi in Africa, in villaggi dove spesso acqua potabile ed elettricità sono beni di lusso. Il filo conduttore è rappresentato dalle contraddizioni tra i posti che l’autore ha visitato: da un lato la “Grande Mela” che, dietro la sua facciata lussuosa nasconde realtà difficili come quelle del Bronx in cui vivono persone che la società preferirebbe dimenticare. Dall’altra, l’Africa, in particolare la Tanzania e il Kenya che, tolta l’apparenza dei resort turistici e le spiagge paradisiache nasconde il vero volto di una terra in grado di rubare il cuore di chiunque decida di conoscerla nella sua realtà più cruda e dolorosa. Per info e variazioni potete consultare la pagina Facebook dell’evento https://www.facebook.com/events/958321832752127/?ref=110

Serata enogatronomica e musicale invece a Trinità, con l’evento Bitt’un vinu in Trinitai giunto alla seconda edizione. La serata prevede un percorso di degustazione di vini e piatti locali tra le cantine aperte per le vie del paese. Tanta musica e divertimento! Per saperne di più https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/bitt-un-vinu-trinitai/

Nella giornata di domani ci si potrà immergere nella natura con l’escursione costiera che partirà da Rena Bianca per arrivare fino a Cala di Volpe. Un percorso adatto agli amanti della natura, in compagnia della naturalista Gisella Arru. Per info e scheda tecnica https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/escursione-costa-smeralda/

Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Temi interessanti, tanta musica, buon cibo ed esperienze nella natura sono gli ingredienti per un fine settimana tutto da scoprire!

