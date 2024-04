In Gallura aumentano le spiagge a numero chiuso, ecco quali sono

Tra conferme e novità, le spiagge galluresi a numero chiuso

Per l’estate 2024 saranno un po’ di più anche in Gallura le spiagge a numero chiuso. È sempre più forte la necessità di preservare questi preziosi tesori ambientali. E l’accesso limitato è lo strumento che può garantirne la difesa dall’incremento del turismo di massa. La dimostrazione risiede nelle conferme: a Cala Brandinchi e Lu Impostu gli ingressi verranno contingentati per il terzo anno consecutivo. E anche a La Maddalena, a Cala Coticcio e Cala Brigantina, le restrizioni permangono dal 2022. Tra le novità, invece, Le Piscine di Cannigione nel Comune di Arzachena. Per l’amministrazione arzachenese si tratta di un primo test: lo scopo è monitorare la situazione per mettere a punto un sistema migliore per il 2025. Anche Santa Teresa si avvia verso il suo primo tentativo: la Rena Bianca, infatti, verrà salvaguardata attraverso un sistema di controllo che si estenderà anche alle ore notturne.

Le conferme

Cala Brandinchi e Lu Impostu. L’accesso a pagamento è previsto per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre. Per prenotare e pagare il proprio posto è sufficiente accedere al sito www.santeodorospiagge.it, dove sarà possibile scegliere spiaggia e metodo di pagamento. Non si hanno ancora indicazioni riguardo al tariffario e alle regole di accesso per l’estate 2024, per le quali è necessario attendere il mese di maggio. Tuttavia, stando ai dati del 2023, gli iscritti Tari nel Comune di San Teodoro, i clienti di strutture alberghiere e concessioni balneari pagavano 1 euro; tutti gli altri 2 euro. Residenti, bambini sotto i 12 anni e persone con disabilità potevano accedere gratuitamente. A Cala Brandinchi, l’accesso a pagamento era riservato a 1447 persone al giorno, mentre a Lu Impostu a 3352.

Cala Coticcio/Cala Brigantina. Soltanto 60 persone al giorno possono accedere a queste due cale di Caprera, raggiungibili solo se accompagnati dalle guide del Parco Nazionale dell’Arcipelago. La prenotazione si può effettuare sul sito www.lamaddalenapark.it. La tariffa è di 3 euro a persona, esclusi i bambini con meno di 12 anni. È possibile pagarla solo attraverso pagoPA con causale “Escursione Cala …” e il nome della cala che si desidera visitare, indicando giorno e orario. Sono programmati quattro momenti di accesso: 8-13, 9-14, 13:30-18:30 e 14-19. Dal sito è anche possibile consultare e scaricare l’elenco delle guide, contattabili anche tramite Whatsapp.

Le nuove entrate

Le Piscine di Cannigione. Le limitazioni sono previste dal 15 luglio al 31 agosto. Malgrado l’amministrazione non abbia ancora fornito tutti i dettagli, sarà possibile prenotare il proprio posto con un’applicazione, entro le 72 ore antecedenti l’ingresso. Si potrà prenotare per l’intera giornata oppure per mezza. Parte dei posti sarà riservata ai residenti, che, come i bambini fino ai 12 anni di età, potranno accedere gratuitamente alla spiaggia.

Rena Bianca. Attive dal 1 giugno al 30 settembre, le disposizioni permetteranno l’accesso a 1015 visitatori al giorno. La tariffa giornaliera a persona è di 3,50 euro, mentre i residenti, i soggetti con disabilità, i bambini tra 5 e 12 anni e le persone con più di ottanta accederanno gratuitamente. Le modalità di prenotazione non sono ancora state presentate, ma avverranno per via telematica oppure all’Info Point della spiaggia, collocato in uno dei tre punti d’ingresso. Tra le altre novità, l’introduzione di postazioni attrezzate per sciacquare piedi e oggetti personali prima di lasciare la spiaggia e il divieto di utilizzare saponi o detergenti.

