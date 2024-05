Rete 4 punta i fari sul lusso senza freni della Costa Smeralda

La Costa Smeralda a ”È sempre Cartabianca” su Rete 4.

La Costa Smeralda è diventata protagonista nel programma “È sempre Cartabianca”, condotto su Rete 4 da Bianca Berlinguer. Con la stagione alle porte l’esclusiva località turistica, una delle più ambite al mondo, sale l’interesse delle telecamere di tuffarsi nel lusso sfrenato, descrivendo gli aspetti di questo turismo d’élite che contraddistingue il soleggiato borgo della Gallura.

L’inviata del programma, condotto dalla Berlinguer su Rete 4, ha visitato questa esclusiva destinazione, fatta di enormi yacht, hotel, discoteche e bar di lusso e ristoranti stellati, tipici della Costa Smeralda. Un charter di Porto Cervo ha invitato la giornalista a bordo di “Bat”, un aliscafo a quattro motori da 400 cavalli, chiamato così per la sua somiglianza con la Batmobile del celebre supereroe.

“Questa imbarcazione rappresenta, a oggi, il Rolex del mare. Chi sale su questa barca vuole essere notato e sentirsi unico”, ha dichiarato l’operatore, rivelando il costo di cinquemila euro al giorno più spese per usufruirne.

Il servizio di “È sempre Cartabianca” si è concentrato anche sull’elevato costo degli hotel della Costa Smeralda. Alloggiare in una suite con vista mare in un hotel a cinque stelle, infatti, costa fino a 4.000 euro a notte. Ci sono persone che soggiornano là anche per un mese e non badano spese. In uno di questi hotel è stata presentata anche la cucina: una cena olfattiva dove gli ospiti annusano l’essenza che viene poi incorporata nei piatti.

