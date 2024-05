Perde il controllo dell’auto ed esce di strada, muore conducente

Incidente mortale a Maracalagonis.

Ancora un tragico incidente stradale in Sardegna, questa volta a Maracalagonis. Un uomo di 73 anni è morto nel pomeriggio dopo aver perso il controllo della sua auto a causa di un malore e essersi schiantato contro il guardrail. La donna che era a bordo dell’auto con lui ha riportato solo ferite lievi.

L’incidente è avvenuto vicino al Diverland, al chilometro 23 della ex statale 125. L’impatto non è stato molto violento, il che ha permesso alla donna di rimanere quasi illesa. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che hanno tentato di rianimare il 73enne, purtroppo senza successo. I carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi di legge.

Oggi per la Sardegna è una giornata di sangue. Un altro mortale è avvenuto a Muravera, dove un 31enne ha perso la vita, dopo essere stato sbalzato dalla moto, guidata da un 48enne, che si trova in ospedale a causa delle ferite riportate.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui