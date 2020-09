Muore uno dei primi positivi al covid della Costa Smeralda.

Nuova vittima del coronavirus in Sardegna. Questo pomeriggio al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, un 33enne originario di Isili è morto a causa di una grave insufficienza respiratoria.

Il giovane era arrivato al nosocomio in condizioni disperate. Nonostante i tentativi del personale medico, non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo aveva contratto il virus poche settimane fa in Costa Smeralda, ed era stato tra i primi ad essere contagiato.

