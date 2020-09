La campagne di screening a San Teodoro.

Procede spedito lo screening sierologico per rilevare la presenza degli anticorpi del Covid 19 predisposto dal Comune di San Teodoro per gli allievi delle scuole. Nel primo gruppo di 75 test, eseguiti lunedì 21 settembre, non si è rilevata nessuna positività.

Al contrario, nello slot di 46 test eseguiti martedì 22, invece, è stata rilevata una positività al nuovo coronavirus. Per il paziente risultato positivo sono già state avviate le procedure per eseguire il tampone orofaringeo di controllo.

I 101 test eseguiti mercoledì 23 settembre, infine, sono risultati tutti negativi. Fino ad oggi a San Teodoro sono state controllate 768 persone con tamponi o test sierologici. Le positività riscontrate, tutte asintomatiche, sono state in totale tre, pari allo 0,39 percento del campione analizzato.

(Visited 208 times, 208 visits today)