Test gratuiti nelle scuole in Gallura.

Aumentano i contagi di coronavirus anche in Gallura e slittano le aperture delle scuole, anticipandole con uno screening di massa gratuito per il personale e gli studenti.

No al terzo anno in didattica a distanza e sì alle aperture posticipate. ll Coordinamento dei presidenti dei consigli di istituto ha scongiurato la chiusura delle scuole e la didattica a distanza, proponendo la posticipazione delle aperture il 10 gennaio prossimo, dopo aver effettuato i test antigenici rapidi di massa. L’obiettivo è quello di contrastare la diffusione della variante omicron, una mutazione del virus ancora più contagiosa.

Annunciati gli screening di massa in Gallura.

Nei comuni galluresi le amministrazioni comunali annunciano gli screening di massa rivolti a personale docente, ata e ragazzi. A Padru, con la collaborazione della Croce Rossa effettuerà i test sabato 8 gennaio 2022, dalle 9 nel Centro Culturale. A Monti i test antigenici verranno erogati mercoledì 5 gennaio, dalle 15.30 alle 17.45, con percorso drive-in ed effettuati da un’Infermiera in prossimità dell’ambulatorio della Guardia Medica in via Regione Sarda. A Tempio, lo screening gratuito avverrà presso la sede della Protezione civile nel Parco Rinaggiu, da venerdì 7 gennaio, dalle ore 8.30 alle ore 14 e dalle ore 15.30 alle 18.30 e sabato 8 gennaio, dalle ore 8.30 alle ore 13.

A San Teodoro, dove un’ordinanza ha chiuso le scuole i giorni 7 e 8, i tamponi saranno effettuati sabato 8 gennaio, dalle ore 9 alle ore 10 scuola dell’infanzia; dalle ore 10 alle ore 11,30 scuola primaria; dalle ore 11:30 alle ore 13 scuola secondaria e dalle ore 13 alle ore 14 per il personale docente e personale non docente. Anche a Bortigiadas si sospendono le attività didattiche e si apre ai test antigenici il 7 e l’8 gennaio. Orario e luogo saranno comunicati nei giorni prossimi.

A lavoro anche gli altri comuni per organizzare uno screening della popolazione scolastica, mentre a Olbia si attende l’organizzazione da parte del distretto. Nelle prossime ore saranno comunicati gli orari e le sedi dove saranno effettuati i test.