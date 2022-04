Tornano le crociere a Olbia.

Le crociere saranno le star dell’estate 2022 a Olbia. Una ripresa, quella del mercato crocieristico, che vede Olbia in prima fila tra i porti italiani nel corso dell’anno, precisamente nella top ten. Lo sostengono i ricercatori di Risposte Turismo, che hanno pubblicato “Speciale Crociere”, uno studio dettagliato fatto sul territorio nazionale.

Le previsioni, sostenute dai consulenti, indicano che i passeggeri in Italia saliranno a quota 7,3 milioni, grazie a oltre 4.300 toccate nave in più di 50 porti. Se ciò sarà confermato, il mercato crocieristico italiano è destinato a triplicare in termini numerici rispetto allo scorso anno. I ricercatori stimano, infatti, una crescita del 180%. E’ segno di una ripresa dopo due lunghi anni di restrizioni a causa del coronavirus. Tuttavia, il vero ritorno alla normalità è molto lontano. I dati pre-pandemici sul turismo delle crociere ammontavano a oltre 13 milioni di passeggeri, ma i valori sono molto positivi.

Il 2021, infatti, si è chiuso con 2,6 milioni di passeggeri movimentati (+302% sul 2020, quando i porti operativi furono solo 24) ed il primato italiano per Civitavecchia con 519.060 crocieristi. Si stringe quindi il gap sui totali registrati nell’anno record 2019: quest’anno si potrebbe chiudere a -39% passeggeri movimentati e -12% toccate nave rispetto all’ultima stagione pre-pandemia.

I dati a livello a Olbia e in Sardegna.

Nel 2021 L’Isola, secondo il report, si è piazzata al 7° posto nella classifica per numero di passeggeri, confermando la stessa posizione dell’anno precedente. La Sardegna, con 6 porti, ha totalizzato 67.283 passeggeri e 63 toccate nave. Una variazione di 823,1% per i primi e 350,0% per i secondi. Lo scorso anno Olbia si è piazzata al 20esimo posto per numero di transiti (5.740), ma non si sono registrati sbarchi. Ma lo scenario potrebbe cambiare per l’anno corrente, come prevedono i consulenti di Risposte Turismo.