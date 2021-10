Il traffico crocieristico a Olbia.

Olbia confermata tra i primi 20 porti italiani per il traffico crocieristico, ma il numero dei passeggeri in arrivo dalla città resta stabile rispetto a un anno fa. Lo rivela il rapporto Italian Cruise Watch 2021, che ha stilato una classifica degli scali marittimi con il numero più alto di passeggeri in Italia.

All’Isola Bianca nel 2021 ci sono stati 4500 passeggeri movimentati, con soltanto 5 toccate nave. Un dato identico rispetto all’anno precedente, con altrettanti 4500 passeggeri. Il porto di Cagliari, invece, si piazza al 13esimo posto con 53.629 passeggeri, 53 toccate nave chiudendo un anno migliore rispetto al 2020, dove sullo scalo sono stati 46340 passeggeri movimentati e 39 toccate nave.