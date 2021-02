Il crollo dopo le 22.

Paura ieri a Nuoro poco dopo le 22 per il crollo di un edificio disabitato situato in via Farina, nel centro storico della città.

Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco e il funzionario di servizio per una verifica estesa anche alle altre abitazioni situate vicine all’edificio coinvolto. Fortunatamente non si registrano persone e cose coinvolte dal crollo. La strada interessata è stata interdetta al traffico.

