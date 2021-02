Le reazioni della frazione di Pittulongu.

Sono cominciati i lavori più attesi a Olbia, quelli per la lunga pista ciclabile fotovoltaica fino a Pittulongu. Un’opera che consente ai ciclisti e a chi svolge attività fisica a Olbia di farlo in piena sicurezza fuori dal centro urbano.

Ma anche Pittulongu attende un rilancio. La frazione, una delle più belle in città per la sua posizione, si trova ancora isolata dal centro cittadino. Cresciuta in fretta negli ultimi anni, molto caoticamente, ha fatto sì che la frazione, che conta 2000 abitanti, restasse soltanto un agglomerato di case. Ed in molti speravano che la pista ciclabile potesse arrivare fino a ridosso della via per le spiagge.

Invece, nelle vie di Pittulongu mancano ancora molti servizi. Molte strade interne e più periferiche non hanno nemmeno asfalto, fognature e illuminazione. La strada principale poi amplifica la distanza e l’isolamento del quartiere. Non ci sono marciapiedi nel primo tratto prima dell’ingresso del centro abitato e le cunette sono pericolose sia per i veicoli che per il resto dell’utenza di quel tratto di strada.

