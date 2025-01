Crolla il tetto di una casa, paura a Cannigione

Il crollo del tetto di una casa a Cannigione.

Momenti di paura questo pomeriggio in via Marco Polo, a Cannigione, dove si è verificato il crollo parziale del tetto di un’abitazione. L’episodio, accaduto intorno alle 16:30, ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena.

Fortunatamente, i due occupanti della casa sono rimasti illesi, nonostante il cedimento strutturale che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. I pompieri, giunti tempestivamente sul posto, hanno messo in sicurezza l’area e disposto l’evacuazione dell’immobile, giudicato non sicuro per ulteriori permanenze.

Le cause del crollo sono attualmente in fase di accertamento. Non si esclude che il deterioramento del tetto o eventuali infiltrazioni d’acqua abbiano contribuito al cedimento. Gli occupanti, comprensibilmente scossi dall’accaduto, sono stati assistiti durante le operazioni di messa in sicurezza.

