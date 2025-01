Un nuovo prestigioso premio per la Novamarine di Olbia

Novamarine di Olbia premiata per il Best IPO e nuovi progetti in arrivo.

Novamarine, prestigioso marchio nautico di Olbia, ha conquistato il premio Best IPO durante gli AssoNext Awards, ex aequo con Misitano & Stracuzzi. L’azienda, recentemente quotata in Borsa, si distingue per i risultati operativi e le innovazioni nel settore della nautica da diporto e professionale.

Dal suo ingresso in Borsa ad agosto 2024, il titolo di Novamarine si mantiene stabile con un prezzo di 3,6 euro per azione. Nel primo semestre 2024, i ricavi sono aumentati del 23,4%, raggiungendo circa 15 milioni di euro. Anche l’EBITDA ha registrato una crescita significativa dell’80,5%, arrivando a 3,3 milioni, mentre l’utile netto è raddoppiato. I fondi raccolti, pari a 8,6 milioni di euro, verranno investiti nell’ampliamento dello stabilimento di Su Arrasolu e nello sviluppo di nuove linee produttive.

I nuovi progetti di Novamarine.

L’azienda prevede di dedicare un’area dello stabilimento alla costruzione di imbarcazioni da diporto fino a 18 metri e un’altra alla progettazione di natanti a uso militare. Questi saranno realizzati anche in alluminio, un materiale sostenibile e riciclabile. Novamarine ha inoltre avviato collaborazioni con università ed enti di ricerca per sviluppare un’imbarcazione elettrica destinata a operazioni professionali.

Parallelamente, Novamarine punta a rafforzare la propria presenza internazionale, con particolare attenzione al mercato statunitense e alle richieste stagionali dei Caraibi e degli Emirati Arabi Uniti. Al recente Salone Nautico di Genova, l’azienda ha presentato una nuova linea di tender, i “Navy”, con scafi in alluminio da 2,7 a 7,8 metri, distribuiti anche dalla rete internazionale Mercury.

I successi commerciali.

Novamarine ha ottenuto nuove commesse, tra cui la vendita di sei imbarcazioni da diporto delle linee BS e RH per un valore di 5,9 milioni di euro. Altri ordini includono un modello BS 200 da 20 metri, dal valore di oltre 3 milioni, e un modello sportivo HD 120, un gommone fuoribordo da 425 mila euro. Entrambi saranno consegnati entro il 2025.

Un distretto nautico di Novamarine a Olbia.

Con l’ampliamento del cantiere di Su Arrasolu, Novamarine parteciperà alla creazione dello Sno Marine Center, un nuovo distretto della nautica da 200 mila metri quadrati. Il progetto prevede 79 yacht garage, box per uffici, spazi per equipaggi, negozi e officine, con un investimento di oltre 10 milioni di euro. Questa iniziativa rafforzerà la posizione di Olbia come polo d’eccellenza europeo nella nautica, contribuendo a soddisfare la crescente domanda per imbarcazioni di lusso e aumentando la capacità di accoglienza nei porti sardi.

