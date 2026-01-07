Crollano le temperature, arriva la neve: Tempio si veste di bianco

Arriva la neve a Tempio Pausania.

Tempio Pausania e il Monte Limbara sono già stati interessati dalle prime nevicate che segnano una giornata di maltempo in Sardegna, come preannunciato dalla Protezione Civile. L’allerta meteorologica copre l’intero arco di martedì 7 gennaio, dalla mezzanotte fino alle 23:59, e prevede precipitazioni che potranno assumere carattere nevoso anche a quote relativamente basse, mentre un miglioramento delle condizioni è atteso nelle ore successive.

Secondo la Protezione Civile “a partire dalle prime ore di oggi si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, che potranno assumere carattere nevoso a partire dai 400 metri nella prima parte della giornata. Le nevicate potranno localmente e temporaneamente interessare quote inferiori nel corso di precipitazioni più intense, specie sul settore settentrionale. Nel corso della giornata lo zero termico salirà gradualmente e con esso la quota delle nevicate. Contestualmente si avranno localmente basse temperature e formazioni di ghiaccio al suolo, nelle zone interne”.

