Incendio in un capannone ad Arzachena, i danni sono ingenti

7 Gennaio 2026

di Pietro Serra

L’incendio in un capannone di Arzachena.

Un incendio ha interessato questa mattina un capannone situato in via del Lavoro ad Arzachena, richiedendo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco intorno alle 9:30.

Le fiamme hanno coinvolto principalmente una sezione della struttura, utilizzata come deposito per materiali di termoidraulica, ma grazie all’azione immediata della squadra è stato possibile contenere il rogo ed evitare che si propagasse all’intera area. Per garantire un efficace spegnimento, è stato necessario l’arrivo di un’autobotte proveniente da Olbia.

