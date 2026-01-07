Carabinieri aggrediti a Olbia, una vicenda tutta da chiarire

Il caso dei carabinieri aggrediti a Olbia.

Dopo il caso dell’uomo morto dopo esser stato colpito dal taser a Olbia e denunciato dal Sindacato Indipendente Carabinieri, un nuovo episodio interessa l’organizzazione sindacale. Infatti restano numerosi elementi da verificare attorno all’intervento che ha coinvolto una pattuglia dei militari a Olbia e che, secondo quanto riferito dal Sindacato Indipendente Carabinieri, si sarebbe trasformato in un episodio di violenza ai danni dei militari. La ricostruzione fornita dall’organizzazione sindacale parla di un’aggressione avvenuta nel corso di un’operazione finalizzata a riportare la calma all’interno di un contesto familiare caratterizzato da forti tensioni.

Stando alla versione diffusa dal Sic, i carabinieri sarebbero intervenuti dopo una segnalazione che indicava una lite in atto all’interno di un’abitazione. Una volta giunti sul posto, la presenza delle Forze dell’Ordine non sarebbe stata accolta in modo collaborativo dal soggetto coinvolto, che avrebbe reagito in maniera violenta. Nell’azione, sempre secondo quanto riferito dal sindacato, uno dei militari avrebbe riportato la frattura di un dito, mentre il collega sarebbe stato colpito al volto, riportando lesioni giudicate compatibili con percosse.

La dinamica descritta, tuttavia, non troverebbe riscontro unanime. Alcune persone presenti al momento dei fatti avrebbero infatti fornito una lettura differente dell’accaduto, alimentando alcuni interrogativi sulla reale successione degli eventi e rendendo necessario un approfondimento per chiarire responsabilità e circostanze. Al momento, non risultano conferme ufficiali che permettano di stabilire con certezza quanto accaduto all’interno dell’abitazione, se non la nota diffusa dal Sic Sardegna.

Il sindacato dei carabinieri, nel commentare l’episodio, ha parlato di un fatto di particolare gravità, inserendolo in un contesto più ampio che vedrebbe un aumento delle situazioni di rischio per i militari impegnati nei servizi di controllo del territorio. Una valutazione che, allo stato attuale, non sarebbe però supportata da dati oggettivi o statistiche ufficiali in grado di certificare un’effettiva crescita delle aggressioni.

Nel richiamare le difficoltà operative, il Sic ha fatto riferimento anche a precedenti interventi ritenuti particolarmente complessi, tra cui quello avvenuto nell’agosto 2025, conclusosi con la morte di un uomo. In quel caso, gli accertamenti medico-legali avevano inizialmente escluso responsabilità dirette dei militari, attribuendo la morte a cause naturali.

