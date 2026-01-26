Lavoro all’aeroporto di Olbia, ecco le figure che cercano

L’aeroporto di Olbia assume per la stagione estiva.

L’aeroporto di Olbia si prepara alla stagione estiva aprendo le porte a nuove figure professionali. La Geasar Spa ha ufficialmente attivato la propria piattaforma di eRecruiting per potenziare l’organico non solo della capogruppo, ma anche delle controllate Cortesa ed Eccelsa Aviation, puntando su profili dinamici e proattivi pronti a operare in uno degli scali più prestigiosi del Mediterraneo.

La ricerca è vasta e copre diverse aree operative, con un focus particolare sul comparto commerciale e sul settore del cibo e delle bevande. Per quanto riguarda la ristorazione, si cercano cuochi capo partita, commis, pizzaioli, baristi e addetti alla sala, destinati sia ai punti ristoro del terminal passeggeri sia al servizio di catering d’eccellenza per l’aviazione generale. I contratti proposti, inquadrati nel CCNL Pubblici Esercizi, avranno una durata stagionale da aprile a ottobre 2025 e includono benefit significativi come il parcheggio, la mensa aziendale e, in alcuni casi, l’alloggio.

Oltre all’ambito gastronomico, Geasar è alla ricerca di magazzinieri per il centro logistico Cortesa, addetti alle vendite per i negozi di prodotti tipici sardi e personale di terra per l’area handling. In quest’ultimo settore, le opportunità riguardano sia le attività di scalo, come il check-in e l’imbarco passeggeri, dove la conoscenza delle lingue straniere è fondamentale, sia le operazioni di rampa per il carico e scarico bagagli e la guida dei mezzi sottobordo. Per i neolaureati interessati alle carriere amministrative o di staff, l’azienda conferma lo stage come canale d’ingresso privilegiato per un percorso formativo di almeno sei mesi.

Gli aspiranti candidati devono presentare la propria domanda esclusivamente attraverso il portale online ufficiale, compilando un form strutturato in quattro fasi che richiede l’inserimento dei dati, la scelta della figura professionale e il caricamento di un curriculum aggiornato corredato da foto. Il processo di selezione, curato dalla Direzione Risorse Umane, prevede una valutazione rigorosa che include test attitudinali, verifiche linguistiche, dinamiche di gruppo e colloqui individuali, mirati a individuare persone capaci di garantire alti standard qualitativi e una spiccata attitudine al lavoro di squadra.

