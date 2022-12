Il Jack russell curioso resta incastrato, i vigili del fuoco salvano il cucciolo

Cucciolo di Jack russell salvato dai vigili del fuoco

Disavventura a lieto fine per un cucciolo di Jack russell salvato dai vigili del fuoco. Il cane, complice la sua curiosità, si è messo a seguire un animale selvatico. Forse si trattava di una volpe, fatto sta che la preda si è intanata e mentre Jack cercava di raggiungerla il cucciolo è rimasto incastrato. In quello spazio ristretto è rimasto bloccato e il proprietario ha dovuto chiedere aiuto ai vigili del fuoco. Gli angeli del 115 sono stati avvisati verso le 10.30 e hanno raggiunto la pieta di Is Arenas, nell’Oristanese, tra Riola Sardo e San Vero Milis.

Il cagnolino era quasi completamente sotto terra, dalla tana uscivano solo la coda e le zampe posteriori. Per questo l’intervento non è stato semplice. I vigili del fuoco del Comando di Oristano ci hanno messo più di due ore per scavare e restituire la libertà al cagnolino, ma anche all’animale intrappolato dentro la sua tana. Poco prima delle 13 il cucciolo è stato restituito ai proprietari. Tra le coccole c’è stato anche il tempo per una meritata foto di rito del piccolo Jack assieme ai suoi salvatori.

