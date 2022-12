Due cani salvati dai vigili del fuoco di Olbia.

Ieri è stata una giornata all’insegna del salvataggio animali, in particolare dei cani, per i vigili del fuoco di Olbia. In mattinata la squadra ha impiegato circa 2 ore per liberare un cane rimasto incastrato in un cunicolo sotto una grossa conca in granito nelle campagne di Telti: dopo averlo individuato con l’ausilio di una particolare videocamera telescopica, è stata scavata una via di fuga a mano per poi farlo uscire illeso e consegnarlo al proprietario.

Il secondo intervento è stato effettuato nella zona industriale di Olbia nel primo pomeriggio, dove la squadra ha salvato un cucciolo incastrato da diversi giorni all’interno di un tubo di scolo d’acque piovane: la squadra lo ha estratto indirizzandolo all’uscita, dopo averlo intercettato attraverso un tombino, per poi affidarlo alle guardie ecozoofile di Olbia.

